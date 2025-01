Pronosticipremium.com - Pagelle Roma-Genoa 3-1, El Shaarawy illumina l’Olimpico: segui il post partita LIVE

La 21ª giornata di Serie A si aprirà con il match trac che andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 17 gennaio. In palio ci sono tre punti pesanti, con le due squadre separate da un solo punto in classifica. SoloLa.it vi fornirà la diretta testuale del match, oltre alle dichiarazioni del pre e del.5 minuti fa17 Gennaio 2025 22:33 22:33Svilar: 6 Non può nulla sulla rete di Masini, ma non compie particolari miracoli.Mancini: 5.5 Lotta e non si risparmia, ma perde due palloni sanguinosi a centrocampo.Ndicka: 6 Sempre pulito quando si tratta di giocare il pallone e di intervenire.Hummels: 6 La sua esperienza e il suo senso della posizione fanno la differenza, soprattutto nelle situazioni più sanguinose (dal 76’ Pisilli: 6 Entra con il piglio giusto, in totale gestione)Saelemaekers: 6.