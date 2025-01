Bergamonews.it - Ospedale di Treviglio, nuovo acceleratore: terapie più precise e performanti per combattere i tumori

Leggi su Bergamonews.it

. Si è svolta nella mattina di venerdì 17 gennaio, alla presenza dell’Assessore Regionale al Welfare Guido Bertolaso, la cerimonia d’inaugurazione delLineare in dotazione al Reparto di Radioterapia dell’ASST Bergamo Ovest, importante apparecchiatura acquistata grazie ai fondi del PNRR e Regionali che permetterà un rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e cure sempre piùe al passo con i miglioramenti dalla medicina moderna.Il finanziamento PNRR (Missione 6 salute M6.C2 – 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero) di 2.190.821,00 euro ci ha dato, così, la possibilità di acquistare ed installare un’apparecchiatura di nuovissima generazione completa di gating respiratorio, sistema di posizionamento paziente, sistemi di dosimetria in vivo e immobilizzatori per paziente.