Ilgiorno.it - Odissea metrotranvia: di quanto ritarderà la fine dei lavori. Chiesti ristori

Seregno, 17 gennaio 2025 – Da una parte le difficoltà della ditta appaltatrice che porteranno a uno slittamento di circa 16 mesi del termine dei, dall’altro i disservizi creati alla popolazione e ai commercianti dei comuni interessati dai cantieri. È stato questo il tema dell’audizione che si è tenuta ieri mattina in commissione Territorio di Regione Lombardia, per capire lo stato deirelativi alla realizzazione dellaMilano-Desio-Seregno. A esporre la situazione in apertura è stata Città metropolitana di Milano, con la consigliera delegata alle Infrastrutture Daniela Caputo, che ha ribadito le note vicende relative ai ritardi legate a circostanze indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità di Palazzo Isimbardi, poiché da tempo la ditta appaltatrice, la CMC di Ravenna, affronta difficoltà la cui risoluzione non è ancora conclusa.