Ilrestodelcarlino.it - ‘Ndrangheta a Reggio Emilia, resta in carcere il boss Antonio Gualtieri

, 17 gennaio 2025 –inildiarto il 26 novembre scorso acon l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e intestazione fittizia finalizzata ad agevolare la cosca. Nei giorni scorsi, il tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare nei confronti del 63enne che proprio venti giorni prima di essere nuovamente arto, aveva finito di scontare una pena di 12 anni di reclusione (in parte espiata ai domiciliari in virtù di gravi problemi di salute) dopo la condanna nell'ambito del processo Aper i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, ricettazione ed emissione di fatture false. Le indagini – ancora in fase preliminare, affidate alla squadra mobile reggiana – stanno proseguendo dietro il coordinamento della Dda della procura di Bologna.