Napoli arrestato ladro seriale di una scuola Rubati anche i pastelli dei bambini per acquistare sostanze stupefacenti

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi 17 gennaio i carabinieri di Afragola hannoun 40enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver commesso ben 12 furti all’interno di unadel paese in provincia di.In manettedellaL’uomo aveva messo nel mirino l’istituto comprensivo “Europa Unita”, sito nel Rione Salicelle nella zona periferica di Afragola, dove secondo i carabinieri avrebbe messo a segno 12 furti tra il dicembre del 2024 e il gennaio del 2025. Il 40enne faceva ogni volta piazza pulita portando via di tutto, perfino iche idelle elementari usavano per fare i disegni.Come ricostruito dai militari, il materiale rubato veniva poi rivenduto dal delinquente perdroga. Al termine delle indagini il 40enne è stato denunciato per furto alla competente Autorità Giudiziaria.