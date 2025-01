Mistermovie.it - Mister Movie | Buon Compleanno Kevin Costner, compie 70 anni di successi

festeggia i suoi 70con una rinascita professionale grazie a Netflix e nuove voci di una relazione con Jennifer Lopez, dopo il divorzio e le iniziali difficoltà al botteghino del suo progetto “Horizon”.a 70: una Nuova Fase tra Cinema e Amoreclass="wp-block-heading">si appresta are 70il prossimo 18 gennaio, in un momento di grandi cambiamenti e nuove opportunità sia nella sua carriera che nella sua vita personale. Nonostante le iniziali difficoltà al botteghino per il suo ambizioso progetto cinematografico western in quattro parti, “Horizon: An American Saga”, il primo capitolo sta vivendo una seconda vita grazie alla piattaforma streaming Netflix, scalando le classifiche a livello globale.“Horizon: An American Saga” Trova il Suo Pubblico su NetflixIl film “Horizon: An American Saga, Chapter One”, presentato anche al Festival del Cinema di Venezia, ha trovato un nuovo e vasto pubblico grazie alla sua disponibilità su Netflix, raggiungendo posizioni di rilievo nelle classifiche di tutto il mondo.