Mister Movie | Anticipazioni Io Canto Senior 17 Gennaio Ospiti e scaletta

Questa sera il pubblico sarà nuovamente catturato dalla magia di Io, il talent show dedicato agli over 45 che hanno messo in pausa il sogno dello spettacolo, ma che ora hanno la possibilità di risalire sul palco e dimostrare il loro valore. Dopo una partenza emozionante, il programma condotto da Gerry Scotti promette una seconda puntata piena di sorprese e grandi performance.“Io” Torna in Prima Serata: Una Nuova Puntata Ricca di Emozioni e Talentoclass="wp-block-heading">La puntata inaugurale del 2025 ha visto trionfare Saba De Rossi, che con la sua voce ha conquistato sia la giuria che il pubblico. Tuttavia, il cammino si è concluso per Michela Ricoveri e Rosanna Cestaro. Sul podio della prima serata sono saliti anche Anna Paola Andreini e Angelo Aliano, seguiti da Emiliano Curioni, Pino Minio e Caterina Arena, tutti pronti a tornare in scena questa sera.