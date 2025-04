Inter-Roma 0-1 | Soulé fa sognare Ranieri a San Siro Conte può scavalcare Inzaghi in vetta alla classifica

Roma sbanca a San Siro contro l'Inter: Matias Soulé regala i tre punti a Ranieri che adesso può davvero sognare la Champions. I nerazzurri crollano per la terza volta consecutiva.

Lazio Roma 1-1, il golazo di Soulé regala un punto a Ranieri: un risultato che fa sorridere la Juve - di Redazione JuventusNews24Lazio Roma 1-1, il golazo di Soulé regala un punto a Ranieri: tutti i dettagli e il resoconto della sfida di Serie A È terminato il match della domenica sera di Serie A tra Lazio e Roma: il derby della Capitale termina 1-1 con Soulé che risponde alla rete di Romagnoli nel primo tempo. Una partita equilibrato con il talento argentino autore di un grandissimo gol sotto gli occhi di Dybala. 🔗juventusnews24.com

Azzurri costretti ad arrendersi. Un gol di Soulé al primo minuto fa calare il gelo sul Castellani . Timida la reazione nella ripresa - di Simone CioniEMPOLIUna rete dopo poco più di venti secondi condanna l’Empoli di fronte ad una bella Roma, che tra un impegno e l’altro di Europa League, dà spazio anche ad alcune seconde linee. Il gol subìto a freddo e il modo in cui è arrivato, dopo aver dato il calcio d’inizio, ha sicuramente pesato tantissimo sulla squadra di D’Aversa, ancor più incerottata con l’assenza pure di Maleh al netto del rientro tra i convocati di Ebuehi. 🔗sport.quotidiano.net

Up and down Roma, da Soulé agli esterni sotto tono: Shomurodov fa 7 su 7 all’Olimpico - Sorrisi a fine partita, come è giusto che sia dopo una vittoria che, a questo punto della stagione, conta al di là di come è venuta. L’1-0 della Roma al Verona non ha fatto brillare gli occhi dei tifosi, che hanno anche lanciato un appello alla società con riguardo al rinnovo di Svilar, ma regala tre punti vitali per i giallorossi, momentaneamente a -2 dalla Champions aspettando le sfide delle altre. 🔗sololaroma.it

