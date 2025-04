Fiorentina-Empoli 2-1 partita dai due volti per gli azzurri

Empoli dai due volti – male nel primo, bene nel secondo tempo – perde di misura, 2-1, il derby con la Fiorentina al “Franchi”, nella quint’ultima giornata del campionato di serie A. La squadra del presidente Corsi resta al penultimo posto della classifica con 25 punti, a -1 dal Lecce, che giocherà questa sera a Bergamo contro l’Atalanta. All’Empoli, che non vince da 19 giornate (dal 4-1 di Verona dell’8 dicembre 2024), restano 4 turni di torneo per salvarsi. La vivacità mostrata da Solbakken a Bologna in Coppa Italia convince D’Aversa a schierarlo dall’inizio, lasciando Colombo in panchina. Si rivedono Ismajli ed Anjorin tra i titolari.Fiorentina Empoli, tutte le foto del derbyIl primo tempo, però, è tutto di marca viola. Al 4’ rilancio sbagliato di Pongracic e caos nell’area della Fiorentina: rimedia Ranieri. Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Empoli 2-1, partita dai due volti per gli azzurri Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 27 aprile 2025 – Undai due– male nel primo, bene nel secondo tempo – perde di misura, 2-1, il derby con laal “Franchi”, nella quint’ultima giornata del campionato di serie A. La squadra del presidente Corsi resta al penultimo posto della classifica con 25 punti, a -1 dal Lecce, che giocherà questa sera a Bergamo contro l’Atalanta. All’, che non vince da 19 giornate (dal 4-1 di Verona dell’8 dicembre 2024), restano 4 turni di torneo per salvarsi. La vivacità mostrata da Solbakken a Bologna in Coppa Italia convince D’Aversa a schierarlo dall’inizio, lasciando Colombo in panchina. Si rivedono Ismajli ed Anjorin tra i titolari., tutte le foto del derbyIl primo tempo, però, è tutto di marca viola. Al 4’ rilancio sbagliato di Pongracic e caos nell’area della: rimedia Ranieri.

