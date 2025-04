San Vincenzo | malore in piscina bambino di 10 anni in gravi condizioni

San Vincenzo, rianimato dopo un malore in piscina: bambino di 10 anni trasferito al Meyer di Firenze - Momenti di angoscia al Park Albatros Village in località Pineta di Torrenuova, a San Vincenzo (Livorno), dove un bambino di 10 anni è stato soccorso in arresto cardiaco in seguito a un malore accusato mentre si trovava nella piscina della struttura. Immediati i soccorsi del personale del... 🔗livornotoday.it

San Vincenzo, assalto a portavalori: riunione alla prefettura di Livorno per attivare task force - Si è tenuta oggi, 2 aprile 2025, una riunione straordinaria convocata dal prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi a seguito della rapina al portavalori avvenuta venerdì scorso a San Vincenzo L'articolo San Vincenzo, assalto a portavalori: riunione alla prefettura di Livorno per attivare task force proviene da Firenze Post. 🔗.com

San Vincenzo, l’assalto al portavalori. Ecco il luogo dove è avvenuto l’agguato - San Vincenzo, 28 marzo 2025 – Un tratto di strada che solitamente viene percorso dai vacanzieri in viaggio verso la Val di Cornia e gli imbarchi per l’Isola d’Elba a Piombino è diventato teatro di una scena da film d’azione. Siamo a San Vincenzo, all’estremo sud della provincia di Livorno, lungo la variante Aurelia che viaggia in direzione Grosseto. L’assalto al furgone portavalori avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 28 marzo, si è consumato tra le uscite di San Vincenzo Nord e San Vincenzo Sud, poco dopo l’uscita dalla galleria di San Carlo. 🔗lanazione.it

