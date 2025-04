Ucci ucci l’Inter perde la terza partita di fila Viva Roma Ranieri Soulé e persino Cristante

ucci ucci, l’Inter perde la terza partita di fila. Viva Roma, Ranieri, Soulé e persino CristanteStiamo calmi. l’Inter perde la terza partita di fila. Sconfitta in casa 0-1 dalla Roma. Rete di Soulé nel primo tempo. I giallorossi sprecano tante altre occasioni. l’Inter sembra una squadra stanca, sulle gambe, incapace di creare una sola occasione da rete.Ranieri genio del football, ha schierato per la prima volta le due punte, con Dovbyk e Shomurodov, più Soulé e Pellegrini. I fatti gli hanno dato ragione.Inzaghi è rimasto calmo, nessuna scena isterica. È stata l’unica vera novità di giornata.Adesso Napoli e Inter sono a pari punti ma il Napoli ha una partita in meno.L'articolo ucci ucci, l’Inter perde la terza partita di fila. Viva Roma, Ranieri, Soulé e persino Cristante ilNapolista. Ilnapolista.it - Ucci ucci, l’Inter perde la terza partita di fila. Viva Roma, Ranieri, Soulé e persino Cristante Leggi su Ilnapolista.it ladiStiamo calmi.ladi. Sconfitta in casa 0-1 dalla. Rete dinel primo tempo. I giallorossi sprecano tante altre occasioni.sembra una squadra stanca, sulle gambe, incapace di creare una sola occasione da rete.genio del football, ha schierato per la prima volta le due punte, con Dovbyk e Shomurodov, piùe Pellegrini. I fatti gli hanno dato ragione.Inzaghi è rimasto calmo, nessuna scena isterica. È stata l’unica vera novità di giornata.Adesso Napoli e Inter sono a pari punti ma il Napoli ha unain meno.L'articololadiilNapolista.

