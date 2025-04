Novendiali al via dopo i funerali di Francesco Ecco le tappe che porteranno al Conclave

Si apre il periodo di nove giorni durante i quali si celebrano messe in suffragio del Papa defunto. L'ultima sarà domenica quattro maggio: dal giorno dopo, o da quello successivo, i cardinali potrebbero iniziare le elezioni

Si apre il periodo di nove giorni durante i quali si celebrano messe in suffragio del Papa defunto. L'ultima sarà domenica quattro maggio: dal giorno dopo, o da quello successivo, i cardinali potrebbero iniziare le elezioni

Novendiali in diretta tv dopo i funerali di Papa Francesco: il calendario su Tv2000 dal 28 aprile al 4 maggio - Tv2000 da domenica 27 aprile e fino a domenica 4 maggio trasmette in diretta dalla Basilica Vaticana le celebrazioni dei Novendiali in suffragio di Papa Francesco. Disponibili in streaming anche su Play2000. Si parte domenica 27 aprile (secondo Novendiale) in diretta dalle ore 10.30 (anche su InBlu2000) dal sagrato della Basilica di San Pietro. Di seguito il calendario completo dei Novendiali giorno per giorno. 🔗fanpage.it

