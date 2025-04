Colpo grosso del Palermo a Catanzaro i rosanero vincono 3-1 | agganciato il sesto posto

rosanero al Ceravolo di Catanzaro, dove il successo mancava addirittura dal 1986: il Palermo batte 3-1 i padroni di casa e aggancia così proprio i calabresi al sesto posto. Un autogol di Bonini ad avvio match e la rete di Segre poco prima della mezz’ora hanno spianato la. Palermotoday.it - Colpo grosso del Palermo a Catanzaro, i rosanero vincono 3-1: agganciato il sesto posto Leggi su Palermotoday.it Importantissimo blitzal Ceravolo di, dove il successo mancava addirittura dal 1986: ilbatte 3-1 i padroni di casa e aggancia così proprio i calabresi al. Un autogol di Bonini ad avvio match e la rete di Segre poco prima della mezz’ora hanno spianato la.

