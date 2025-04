Di Canio | Se gioca così l’Inter farà fatica a vincere contro qualsiasi squadra

Canio: «Se gioca così, l’Inter farà fatica a vincere contro qualsiasi squadra»A Sky Sport commentano la sconfitta dell’Inter in casa contro la Roma.Paolo Condò: «Sarei molto curioso di sapere cosa Conte stia dicendo ai suoi giocatori. Non è ancora un match-point però è un passaggio importante. È un’opportunità enorme ma il Torino è in salute».Paolo Di Canio: «Se dovesse vincere il Napoli, ma se l’Inter è questa farà fatica a risultato con altre squadre. Alla 15esima giornata aveva già sette punti in meno. Le motivazioni fanno la differenza. Allenatori sono bravi sulle motivazioni, Inzaghi è bravo a far giocare bene. Nella gestione però manca qualcosa. A Parma si è fatta recuperare. Undici volte si è fatta recuperare quest’anno. Inzaghi è bravissimo per alcun cose, meno in altre.Marocchi: «Sono entrai in un tunnel che sottrae loro fiducia. Ilnapolista.it - Di Canio: «Se gioca così, l’Inter farà fatica a vincere contro qualsiasi squadra» Leggi su Ilnapolista.it Di: «Se»A Sky Sport commentano la sconfitta delin casala Roma.Paolo Condò: «Sarei molto curioso di sapere cosa Conte stia dicendo ai suoitori. Non è ancora un match-point però è un passaggio importante. È un’opportunità enorme ma il Torino è in salute».Paolo Di: «Se dovesseil Napoli, ma seè questaa risultato con altre squadre. Alla 15esima giornata aveva già sette punti in meno. Le motivazioni fanno la differenza. Allenatori sono bravi sulle motivazioni, Inzaghi è bravo a farre bene. Nella gestione però manca qualcosa. A Parma si è fatta recuperare. Undici volte si è fatta recuperare quest’anno. Inzaghi è bravissimo per alcun cose, meno in altre.Marocchi: «Sono entrai in un tunnel che sottrae loro fiducia.

Su altri siti se ne discute

Boban ribalta tutto, il Barcellona non lo impressiona: “Con l’Inter ne prende 3 se gioca così” - L'ex centrocampista croato non ha dubbi sulla capacità e sulle qualità dei nerazzurri che, in caso di semifinale con i blaugrana, potrebbero colpirli nei loro punti deboli. E dice quali sono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inter e Inzaghi processati dal Corsera: non si vincono così gli scudetti, superficialità e presunzione - Inter e Inzaghi processati dal Corsera: non si vincono così gli scudetti, superficialità e presunzione Il pareggio 2-2 tra Parma e Inter è stata una brutta botta per l’ambiente interista che stava già preparando i festeggiamenti dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol. Stavano pregustando il vantaggio di sei punti in attesa che il Napoli giochi (domani sera) a Bologna contro la temibile squadra di Italiano. 🔗ilnapolista.it

Stadio San Siro, così Sala sull’offerta di Milan e Inter: “Dovete chiedere …” - Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, aspetta ancora l'offerta ufficiale di Milan e Inter per l'acquisto dello stadio di San Siro e non soltanto 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Di Canio: «Se gioca così, l’Inter farà fatica a vincere contro qualsiasi squadra»; “La migliore Juve della stagione. Kolo Muani ha il fuoco, Koopmeiners…”; Boban sull’Inter: “La retorica di Marotta è molto chiara, ormai stanno diventando un’azienda”; Di Canio pazzo di Dumfries: “Ma è un pistone, basta dare il 10% agli altri! Non offendiamo dicendo…”. 🔗Su questo argomento da altre fonti