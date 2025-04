Formazioni ufficiali Juve Monza | le scelte di Tudor

Formazioni ufficiali Juve Monza: le scelte di Tudor e Nesta per la sfida di campionato dei bianconeriLa Juve torna in campo per riconquistare il quarto posto in attesa della sfida del Bologna: per farlo bisogna battere il Monza nella sfida valida per la giornata 34 di Serie A. Di seguito le scelte ufficiali di Tudor e Nesta. Juve Monza LIVEJuventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor. A disp. Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi, Alberto Costa, Mbangula, Douglas Luiz, Adzic, Weah, Conceicao.Monza: Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari. All. Nesta. .com Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Monza: le scelte di Tudor Leggi su Juventusnews24.com : ledie Nesta per la sfida di campionato dei bianconeriLatorna in campo per riconquistare il quarto posto in attesa della sfida del Bologna: per farlo bisogna battere ilnella sfida valida per la giornata 34 di Serie A. Di seguito ledie Nesta.LIVEntus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All.. A disp. Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi, Alberto Costa, Mbangula, Douglas Luiz, Adzic, Weah, Conceicao.: Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari. All. Nesta. .com

Su altri siti se ne discute

Juve Monza LIVE: bianconeri arrivati all’Allianz Stadium, le formazioni ufficiali del match - di Marco BaridonJuve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve affronta il Monza nella 34ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta deludente contro il Parma per non perdere il treno Champions League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza 0-0 LIVE: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 18. 🔗juventusnews24.com

Roma Juve LIVE: portieri in campo per il riscaldamento, ufficiali le formazioni del match - di Marco BaridonRoma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2024/25 La Juve torna in campo dopo la bella vittoria contro il Genoa all’Allianz Stadium. I bianconeri fanno visita alla Roma per la sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve 0-0: sintesi e moviola Aggiornamenti a partire dalle 20. 🔗juventusnews24.com

Formazioni ufficiali Roma-Juve, le scelte dei tecnici - Formazioni ufficiali Roma-Juve, le scelte dei due allenatori per il match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A Alle 20:45 la sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A tra Roma-Juve. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. IN ATTESA 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Diretta Juve-Monza ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni; Le probabili formazioni di Juventus-Monza; Formazioni ufficiali Juve Monza: le scelte di Tudor; Juventus-Monza LIVE: le formazioni ufficiali, scelte confermate! Si parte alle 18. 🔗Ne parlano su altre fonti

Formazioni ufficiali Juventus Monza, le scelte dei due tecnici per la sfida - Formazioni ufficiali Juventus Monza, le scelte dei due allenatori per il match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A Alle 18:00 la sfida valida per la trentaquattresima gi ... 🔗calcionews24.com

Juventus, i convocati per il Monza: out Koopmeiners e Vlahovic - Tudor recupera Mbangula ma deve rinunciare al suo bomber e al centrocampista olandese per la sfida casalinga contro la squadra di Nesta ... 🔗gazzetta.it

Serie A 2024-2025: Juventus-Monza, le probabili formazioni - Juventus-Monza, le probabili formazioni JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor. MONZA (3-5-2): ... 🔗sportal.it