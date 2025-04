Mercato Juventus bomber cercasi | la lista si restringe a due nomi Sono i preferiti per l’attacco del futuro Ultimissime

Secondo quanto riportato da calcioMercato.com, i primi due nomi nella lista del calcioMercato Juve per l'attacco sarebbero quelli di Mateo Retegui e di Victor Osimhen. Si restringe la lista degli obiettivi in casa bianconera.I due centravanti sarebbero infatti i preferiti per l'attacco, con la dirigenza bianconera che si prepara ad un'altra rivoluzione: Vlahovic e Kolo Muani Sono sempre più in bilico. I bianconeri Sono già al lavoro per il nuovo bomber.

Mercato Juventus, qualificazione Champions e cessione Vlahovic: così partirà l’assalto al bomber! L’obiettivo del club bianconero - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, Champions e cessione Vlahovic per Osimhen: il piano della dirigenza bianconera. La rivelazione La qualificazione alla prossima Champions League e la cessione di Dusan Vlahovic. Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, sono queste le due condizioni necessarie per l’assalto a Victor Osimhen. Il calciomercato Juve sogna il bomber di proprietà del Napoli. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, svolta per il bomber: cambierà sicuramente squadra nella prossima estate! Decisione già presa. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, il bomber cambierà sicuramente squadra! Rivelazione sul futuro dell’obiettivo dei bianconeri Il calciomercato Juve rimane in prima fila per Ademola Lookman. Arrivano importanti aggiornamenti sul nigeriano da Sport Mediaset: l’attaccante, infatti, lascerà sicuramente l’Atalanta nella prossima finestra di mercato estivo. La decisione sarebbe stata già presa tra le parti, indipendentemente dalla permanenza di Gasperini in panchina o meno. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, irrompe il PSG: francesi in vantaggio per la firma del bomber. Tutti gli aggiornamenti in vista dell’estate - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, irrompe il PSG: francesi in vantaggio su Ademola Lookman. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti Arrivano importanti aggiornamenti anche sul futuro di Ademola Lookman, l’attaccante di proprietà dell’Atalanta che piace e non poco anche al calciomercato Juve. Come riferito da Fabrizio Romano, per il gioiello nigeriano del club bergamasco, monitorato anche da diversi club di Premier League, ci sarebbe il PSG in vantaggio su tutte. 🔗juventusnews24.com

