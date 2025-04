Sicurezza sul lavoro nel 2024 in Puglia 80 denunce di infortunio al giorno dai controlli irregolarità nel 73% dei casi

Sicurezza nei luoghi di lavoro, la strada da fare da Puglia – a leggere i dati – è purtroppo ancora lunga. E questo chiama in causa. Baritoday.it - Sicurezza sul lavoro, nel 2024 in Puglia "80 denunce di infortunio al giorno, dai controlli irregolarità nel 73% dei casi" Leggi su Baritoday.it "Se questa giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione degli infortuni e della malattie professionali, e promuovere una cultura dellanei luoghi di, la strada da fare da– a leggere i dati – è purtroppo ancora lunga. E questo chiama in causa.

Sicurezza sul posto di lavoro. Ispezioni aumentate nel 2024. Edilizia sorvegliata speciale - Nel 2024 sono aumentate le ispezioni di Ats Insubria nelle aziende del territorio. È quanto emerge dai dati diffusi dall’agenzia in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro che ricorre il 28 aprile. Nell’ultimo anno si registra un incremento delle attività del servizio Psal (Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro). Le ispezioni totali sono aumentate del 43% rispetto al 2023, raggiungendo quota 2. 🔗ilgiorno.it

Abruzzo e sicurezza sul lavoro: 17 vittime nel 2024, la regione resta in zona gialla - Il 2024 si chiude con numeri allarmanti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro in Italia: 1.090 morti sul lavoro da gennaio a dicembre 2024. Un incremento preoccupante rispetto all’anno precedente, con 49 decessi in più del 2023 (+4,7%). Particolarmente critico l’aumento degli incidenti in... 🔗chietitoday.it

Sicurezza sul lavoro, Como conta 5.251 infortuni nel 2024: “Prevenzione insufficiente - Un altro grave infortunio sul lavoro ha scosso la provincia di Como. Un operaio di una ditta di installazioni di Como è rimasto coinvolto in un drammatico incidente mentre stava lavorando sul tetto di un capannone industriale a Lurate Caccivio. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime... 🔗quicomo.it

Sicurezza sul lavoro, nel 2024 in Puglia "80 denunce di infortunio al giorno, dai controlli irregolarità nel 73% dei casi" - La segreteria della Cgil Puglia, Gigia Bucci, commenta i dati dell'ultimo report dell'Ispettorato nazionale del lavoro in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: "Ta ... 🔗baritoday.it

590.000 infortuni lavoro nel 2024,+0,8% - Nel 2024, in Italia, ci sono stati 589.571 infortuni sul lavoro, con un aumento dello 0,7% sul 2023. I casi mortali sono stati 1.090, +4,7% rispetto all'anno precedente. 🔗rainews.it

Incidenti sul lavoro, il 2024 è stato negativo nella provincia di Brindisi: dato in aumento - L'analisi di Fillea Cgil: gli infortuni sono passati da 1.681 a 1.867. Il 28 aprile si celebra la "Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro", il sindacato: "Riforme sbagliate e cultur ... 🔗brindisireport.it