Laprimapagina.it - Il Poeta Vincenzo Aruta nel nuovo libro di poesie

Vibo Valentia – La critica d’arte vibonese Sonia Demurtas è sempre in piena attività. Infatti, è in fase di lavorazione proprio in questi giorni di primavera, ildidi. Viene descritto comeromantico che riesce con la sua poetica, la sua prosa a donare sensazioni positive. Quando leggi una poesia di, t’immergi in un determinato stato di benessere e da quello spazio nutri la tua anima. Sfogliando le pagine del suola mente vola verso le più alte vette dell’ascolto e si libra leggera in una dimensione nuova e luminosa poiché “La poesia non è meno misteriosa degli altri elementi dell’Universo”, così diceva: Jorge Luis Borges – Nel volume “I fiori di Arvin” ogni parola nasce direttamente dal cuore, in questo modo la poesia può diventare altare di sentimenti ed emozioni e a sua volta nelle stanze della memoria diviene meditazione.