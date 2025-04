Pagelle Inter Roma | Frattesi fuori giri anche Barella floppa! Si salvano in pochissimi

Pagelle Inter Roma: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie AFinisce qui Inter Roma, risultato finale di 0 ad 1 nel match valevole per il 34° turno di Serie A: queste le nostre Pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Inizio propositivo dei nerazzurri che però vengono scossi dal gol di Soulé nel primo tempo dopo una serie di rimpalli fortunosi. La squadra di Inzaghi prova a reagire nel secondo tempo con i cambi, ma lo fa in maniera confusionaria, lasciando anche spazio alle ripartenze avversarie. Alla fine arriva il 3 KO consecutivo che rischia di porre la parola fine al sogno scudetto.TOP a fine primo tempo: Carlos AugustoFLOP a fine primo tempo: FrattesiTOP a fine partita: Zalewski, Sommer, Carlos AugustoFLOP a fine partita: Frattesi, Barella, DimarcoVoti Inter: Sommer 6,5; Pavard s. Internews24.com - Pagelle Inter Roma: Frattesi fuori giri, anche Barella floppa! Si salvano in pochissimi Leggi su Internews24.com di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie AFinisce qui, risultato finale di 0 ad 1 nel match valevole per il 34° turno di Serie A: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Inizio propositivo dei nerazzurri che però vengono scossi dal gol di Soulé nel primo tempo dopo una serie di rimpalli fortunosi. La squadra di Inzaghi prova a reagire nel secondo tempo con i cambi, ma lo fa in maniera confusionaria, lasciandospazio alle ripartenze avversarie. Alla fine arriva il 3 KO consecutivo che rischia di porre la parola fine al sogno scudetto.TOP a fine primo tempo: Carlos AugustoFLOP a fine primo tempo:TOP a fine partita: Zalewski, Sommer, Carlos AugustoFLOP a fine partita:, DimarcoVoti: Sommer 6,5; Pavard s.

PAGELLE E TABELLINO INTER-ROMA 0-1: Soulé alla Dybala, Frattesi sbaglia tutto - Voti, top e flop del match del Meazza valido per la 34° giornata del campionato di Serie A Matias Soulé (LaPresse) – Calciomercato.itINTER Sommer 6 Pavard SV (14? Bisseck 4,5) Acerbi 6,5 Carlos Augusto 5 Darmian 5,5 (63? Dumfries 6) Frattesi 4 (80? Correa SV) Calhanoglu 6 Barella 5 (80? Zielinski SV) Dimarco 5 (63? Zalewski 5,5) Arnautovic 5 Lautaro Martinez 5,5 Allenatore: Inzaghi 4,5 TOP Inter: Acerbi 6,5 – Uno dei pochi a salvarsi nel marasma generale. 🔗calciomercato.it

