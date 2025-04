Euroflora 2025 lunedì arriva Salvini

Euroflora 2025. lunedì 28 aprile, nel primo pomeriggio, è prevista la visita alla manifestazione del vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, accompagnato dal vice ministro Edoardo Rixi. Per entrambi si tratta di un ritorno.

