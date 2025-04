Aereo da turismo atterra tra gli scialpinisti | tragedia sfiorata sul Monte Rosa

L'atterraggio, avvenuto in un'area particolarmente affollata per la concomitanza del Trofeo Mezzalama — la storica maratona dei ghiacciai in corso tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité — ha generato paura e indignazione tra gli alpinisti presenti.

Un aereo da turismo passa a tutta velocità accanto agli scialpinisti sul Monte Rosa: “Tragedia sfiorata” - Un aereo da turismo atterra su un ghiacciaio del massiccio del Monte Rosa. Vira a sinistra e subito si dirige in modo quasi perpendicolare alla traccia che decine di scialpinisti percorrono in salita. Quindi prosegue la sua corsa a tutta velocità in mezzo alle cordate, per poi decollare e allontanarsi. È accaduto sul Colle Sesia, a 4.230 metri di quota, poco lontano dal confine con l’Italia. “Sono stato testimone di una mancata tragedia in Svizzera”, ha scritto sui social l’alpinista piemontese Luca Calzone, che ha postato un video dell’accaduto, scatenando una serie di polemiche. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monte Rosa, un aereo da turismo sfiora una cordata di scialpinisti: “Tregedia sfiorata” - Aosta, 27 aprile 2025 – Un aereo da turismo atterra su un ghiacciaio del massiccio del Monte Rosa, tragedia evitata per un soffio. Nella spericolata manovra, il velivolo ha sfiorato una cordata di scialpinisti e poi si è allontanato a tutta velocità. Si tratterebbe di un Piper Pa18 della flotta di un aeroclub svizzero. È successo ieri mattina sul Colle Sesia – a 4.230 metri di quota, poco lontano dal confine della Svizzera con l'Italia – mentre sul versante valdostano era in corso la prestigiosa ‘maratona dei ghiaccia’ Trofeo Mezzalama. 🔗quotidiano.net

Monte Rosa, aereo sfiora scialpinisti: il video pubblicato da uno dei coinvolti - Tragedia sfiorata sul Monte Rosa a Colle Sesia, a quota 4.230 mt: un piccolo aereo, con una manovra, a dir poco, azzardata sulla neve, ha sfiorato un gruppo di scialpinisti che stava salendo alla Capanna Margherita. È successo nella tarda mattinata del 26 aprile. Era il giorno del Trofeo Mezzalama con migliaia di scialpinisti saliti in quota. Il video è stato pubblicato da Luca Calzone, uno degli alpinisti che ha rischiato di essere travolto dal velivolo. 🔗lapresse.it

