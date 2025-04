MotoGP Maverick Vinales | Gara di alto livello ma ci manca una cosa rispetto alle Ducati

Maverick Vinales ha conquistato una preziosa quarta posizione in occasione del GP della Spagna, quinto atto valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP. Altra prestazione importante per il centauro iberico che, per alcuni tratti, si è ritrovato vicino alla zona podio.Il pilota in sella alla KTM nello specifico ha dovuto cedere il passo alla Gresini di Alex Marquez, oggi autore della prima vittoria nella classe Regina davanti ad un rinato Fabio Quartararo (Yamaha) ed a Francesco “Pecco” Bagnaia. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Figueres ha commentato la sua prova:“Credo sia stata una bella Gara, soprattutto per il passo – ha detto Vinales ai microfoni di Sky Sport Italia – Sono riuscito ad arrivare vicino a “Pecco” ed a Fabio, ma in questa pista è difficile sorpassare. Pecco faceva la stessa cosa mia, andava dietro e avanti. Oasport.it - MotoGP, Maverick Vinales: “Gara di alto livello, ma ci manca una cosa rispetto alle Ducati” Leggi su Oasport.it ha conquistato una preziosa quarta posizione in occasione del GP della Spagna, quinto atto valido per il Motomondiale 2025 di. Altra prestazione importante per il centauro iberico che, per alcuni tratti, si è ritrovato vicino alla zona podio.Il pilota in sella alla KTM nello specifico ha dovuto cedere il passo alla Gresini di Alex Marquez, oggi autore della prima vittoria nella classe Regina davanti ad un rinato Fabio Quartararo (Yamaha) ed a Francesco “Pecco” Bagnaia. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Figueres ha commentato la sua prova:“Credo sia stata una bella, soprattutto per il passo – ha dettoai microfoni di Sky Sport Italia – Sono riuscito ad arrivare vicino a “Pecco” ed a Fabio, ma in questa pista è difficile sorpassare. Pecco faceva la stessamia, andava dietro e avanti.

