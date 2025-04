Spettatori Inter Roma superata quota 70mila anche oggi a San Siro! Il dato ufficiale

Spettatori Inter Roma, superata quota 70mila anche oggi a San Siro! Il dato ufficiale sui presenti per il match della 34a giornata

Momento caldo della sfida in corso a San Siro tra Inter Roma, con i nerazzurri ancora in svantaggio, a causa del gol di Soulè che nel primo tempo ha portato avanti la squadra di Ranieri. Nerazzurri che stanno facendo di tutto per non inciampare nella terza sconfitta consecutiva, che sarebbe un brutto segnale in vista della semifinale di Champions contro il Barcellona

Spettatori Inter-Roma: 70.240
Settore ospiti chiuso per disposizione ministeriale pic.twitter.comYSqASfsi9u
— Daniele Mari (@marifcInter) April 27, 2025

Arrivato anche il dato ufficiale sugli Spettatori presenti allo stadio oggi pomeriggio per il match: come riportato da Daniele Mari su X, sono esattamente 70240 tifosi a San Siro, nonostante il rinvio alla domenica, con nessun tifoso ospite presente per la disposizione ministeriale.

