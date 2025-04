Spal-Gubbio 0-0 finale di stagione al Mazza in attesa dei playout LA DIRETTA

Spal, in attesa del doppio confronto ai playout contro il Milan Futuro. Di fronte al pubblico del Mazza, sarà il Gubbio a contrapporsi alla squadra Spallina, reduce da un campionato estremamente sofferto e. Ferraratoday.it - Spal-Gubbio 0-0, finale di stagione al Mazza in attesa dei playout LA DIRETTA Leggi su Ferraratoday.it Sono 90 i minuti che chiudono il calendario di sfide della regular season di Serie C della, indel doppio confronto aicontro il Milan Futuro. Di fronte al pubblico del, sarà ila contrapporsi alla squadralina, reduce da un campionato estremamente sofferto e.

Altre fonti ne stanno dando notizia

E' un Arezzo più leggero. Cosa ha portato Bucchi, cosa può succedere nel finale di stagione - LEGGEREZZA DELL'ESSERE - C'era una volta la farfalla sotto il bicchiere. La squadra in quarta marcia. Quella dolente sensazione di roba incompiuta. Oggi non è più così. A Pescara poteva anche finire 0-0 ma il ragionamento sarebbe stato lo stesso: l'Arezzo gioca in un altro modo, ha uno spirito... 🔗arezzonotizie.it

Daredevil: Rinascita, finale di stagione: cosa significa la scena post credits per il futuro? - Daredevil: Rinascita, finale di stagione: cosa significa la scena post credits per il futuro? Attenzione: questo articolo contiene spoiler sull’episodio 9 di Daredevil: Rinascita, Dritto all’inferno. Dopo un finale esplosivo che ha preparato il terreno per una guerra tra Matt Murdock e Wilson Fisk, la scena post-credit di Daredevil: Rinascita serve a preparare non solo la seconda stagione, ma anche un altro progetto MCU in arrivo. 🔗cinefilos.it

The White Lotus stagione 3, episodio 4 la spiegazione del finale: chi ha rubato la pistola e perché? - The White Lotus stagione 3, episodio 4 la spiegazione del finale: chi ha rubato la pistola e perché? Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 4 della terza stagione di The White Lotus Il finale dell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus ha visto un ladro sconosciuto rubare una pistola dal centro di sicurezza dell’hotel dove è ambientata la storia. Dato che l’apertura della stagione ha fatto chiaramente intuire un omicidio a colpi di pistola, questo è sicuramente una cattiva notizia per il futuro di qualcuno nello show. 🔗cinefilos.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spal-Gubbio, finale di stagione al Mazza in attesa dei playout DIRETTA ALLE 16.30; DIRETTA/ Spal Gubbio (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 27 aprile 2025); Spal-Gubbio, per il piazzamento finale: le probabili formazioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti