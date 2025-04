Leonard Lusha morto a 15 anni in bicicletta per colpa di una ruota che si è staccata

Desio (Monza Brianza), 27 aprile 2025 – Nessuna impennata o evoluzione nella strada sterrata scenario di gare clandestine notturne in moto e in auto. La sua bicicletta ha improvvisamente perso una ruota e l'ha fatto catapultare a terra, facendogli battere violentemente la testa. Questa la verità sul decesso di Leonard Lusha, il ragazzino di 15 anni morto il 6 aprile scorso all'ospedale di Desio dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale in via San Bernardo a Desio. Il tragico incidente era accaduto poco prima delle 13. Un passante aveva fatto scattare l'allarme quando il giovanissimo ciclista era già ferito gravemente, immobile accanto alla sua due ruote. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio e un'automedica e un'ambulanza inviate dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza della Lombardia.

Ragazzo di 15 anni morto in un incidente a Desio: disposta l'autopsia - Desio (Monza Brianza), 7 aprile 2025 – La pm della Procura della Repubblica di Monza, Emma Gambardella, magistrato di turno nella giornata di ieri, ha disposto l'autopsia sul quindicenne morto all'ospedale di Desio dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla sua bicicletta. Gli accertamenti medico-legali serviranno a capire con più precisione quali sono le gravi lesioni che hanno portato al decesso del ragazzino. 🔗ilgiorno.it

