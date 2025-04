Tadej Pogacar spiega il successo | Non ho visto Evenepoel e sono partito I Quick-Step sono scomparsi

successo grazie a cui conclude in trionfo la stagione delle classiche di primavera.Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG vince per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, la Liegi-Bastogne-Liegi, conquista la seconda Classica Monumento stagionale, la nona della sua clamorosa carriera, e si conferma un corridore stratosferico.Lo sloveno attacca, a 34,8 chilometri dal traguardo sulla Côte de La Redoute, parte con la sua progressione micidiale, crea il vuoto in pochi metri e arriva al traguardo con un minuto e tre secondi di vantaggio sullo straordinario Giulio Ciccone della Lidl-Trek. Completa il podio l’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost. Oasport.it - Tadej Pogacar spiega il successo: “Non ho visto Evenepoel e sono partito. I Quick-Step sono scomparsi” Leggi su Oasport.it L’odierna edizione della Liegi-Bastogne-Liegi non lesina emozioni, anche se termina con il finale atteso. Il più forte, il più atteso rispetta il pronostico della vigilia e porta a casa ilgrazie a cui conclude in trionfo la stagione delle classiche di primavera.della UAE Team Emirates-XRG vince per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, la Liegi-Bastogne-Liegi, conquista la seconda Classica Monumento stagionale, la nona della sua clamorosa carriera, e si conferma un corridore stratosferico.Lo sloveno attacca, a 34,8 chilometri dal traguardo sulla Côte de La Redoute, parte con la sua progressione micidiale, crea il vuoto in pochi metri e arriva al traguardo con un minuto e tre secondi di vantaggio sullo straordinario Giulio Ciccone della Lidl-Trek. Completa il podio l’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost.

