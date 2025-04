La Promessa Anticipazioni Spagnole | Vera distrutta sua madre le ha fatto una rivelazione agghiacciante

Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Vera scopre per quale motivo sua madre è a palazzo. Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

La Promessa, anticipazioni 5 aprile: Vera si riavvicina a Lope - Vediamo cosa accadrà nella puntata di sabato 5 aprile de La Promessa. Vera e Lope si riavvicinano, mentre Virtudes deve dare una notizia preoccupante. La puntata de La Promessa di sabato 5 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: una decisione di Catalina farà compiere una scelta clamorosa ad Adriano. Intanto, Vera si riavvicina a Lope. Virtudes rientra alla tenuta con una notizia estremamente preoccupante che riguarda il figlio e i suoceri. 🔗movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana e Cruz fuori dalla Soap ma sono in arrivo nuovi personaggi e nuovi intrighi - La Promessa promette novità agghiaccianti ma anche spettacolari. Nelle prossime puntate della Soap, in onda su Rete4, alcuni personaggi come Jana e Cruz lasceranno la Soap ma altri, intriganti, arriveranno nelle trame. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà. 🔗comingsoon.it

La Promessa Anticipazioni 24 febbraio 2025: Lope crolla e confessa a Vera il suo segreto - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 24 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Lope confessa a Vera di avere dei debiti ma le intima di non mettersi in mezzo. Intanto Margarita e Martina avranno un altro duro scontro. 🔗comingsoon.it

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Vera distrutta, sua madre le ha fatto una rivelazione agghiacciante... - Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Vera scopre per quale motivo sua madre è a palazzo... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4. 🔗comingsoon.it

La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 27 aprile al 3 maggio - Anticipazioni La Promessa su Rete 4 settimana da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio 2025: ecco le trame di tutte le puntate della soap di questa settimana. 🔗gazzetta.it

La Promessa, anticipazioni spagnole: Martina va a trovare Cruz in carcere - Martina lascia la tenuta e al ritorno svela di essere andata a trovare la marchesa in prigione, mentre Alonso impedisce le nozze di Catalina e Adriano ... 🔗it.blastingnews.com