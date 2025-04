Al lavoro | una mostra che racconta diritti lotte e trasformazioni

lotte e sindacati, diritti conquistati e violati, cambiamenti ed evoluzioni, attraverso le immagini di grandi fotoreporter, videoinchieste, contributi, installazioni e opere d'arte. Dal 1° al 18 maggio 2025 il padiglione Temporanea di DumBO ospita la mostra.

