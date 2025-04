I palestinesi per Francesco | Lui si che amava la Palestina

I palestinesi per Francesco: "Lui sì che ci amava"

27 Aprile 2025
Testo di Lidia Ginestra Giuffrida
Foto di Stefano Stranges

Sono da poco passate le 13:00 quando la papamobile si fa largo tra una marea di centocinquantamila volti commossi, giunti da ogni angolo del mondo per l'ultimo saluto.

