francis ford coppola riceve il premio alla carriera a hollywood

Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese. E poi ancora Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Harrison Ford: tutti riuniti a Hollywood per consegnare il premio alla carriera al decano del cinema internazionale Francis Ford Coppola. L'ottantaseienne regista di classici come 'Il Padrino' e 'Apocalypse Now' ha ricevuto il tributo di altre leggende della settima arte, che lo hanno lodato per aver combattuto il sistema e ridefinito il modo di raccontare le storie."Francis è il mio eroe", ha detto senza mezzi termini Lucas, che gli fece da 'ombra' sul set di 'Sulle ali dell'arcobaleno' nel 1968. "Quando avevo 22 anni, mi ha insegnato a non aver paura di saltare dal burrone. Ho vissuto con questo insegnamento per il resto della mia vita, anche se non sono arrivato al suo livello", ha raccontato il creatore di 'Star Wars', che con Coppola poi fondò a San Francisco la casa di produzione American Zoetrope, che dal 1980 al 1990 incassò 15 Oscar e 68 nominations.

Il kung fu movie secondo Gabriele Mainetti. Un adattamento da Simenon con Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg. Uno dei primi capolavori anni Settanta di Francis Ford Coppola in versione restaurata, con il compianto Gene Hackman.

FRANCIS FORD COPPOLA a cura di Enrico Carocci: recensione - Per la sezione Elementi, la casa editrice Marsilio pubblica una raccolta di saggi, curata da Enrico Carocci, sul regista italo-americano Francis Ford Coppola. Trama Prima di entrare nel vivo delle pellicole più importanti del regista, il saggio passa in rassegna la biografia di Francis Ford Coppola nel dettaglio, dai primi passi nel mondo del cinema con Non torno a casa stasera, fino all’ultimo suo controverso lavoro, Megalopolis, addirittura candidato ai Razzie Awards del 2024 nella categoria “Peggior Film”. 🔗nerdpool.it

Mister Movie | Francis Ford Coppola Dopo il Flop di Megalopolis ci prova con Glimpses of the Moon - Francis Ford Coppola, leggendario regista di capolavori come la trilogia de "Il Padrino" e "Dracula", non si arrende dopo il deludente riscontro di "Megalopolis". Il regista ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo film, un adattamento del romanzo di Edith Wharton "The Glimpses of the Moon". Un Progetto Più Intimo e a Basso Budget Dopo l'ambizioso e costoso "Megalopolis", Coppola ha scelto di realizzare un film più intimo e a basso budget. 🔗mistermovie.it

