Inter ora è crisi | anche la Roma affonda i nerazzurri

Inter, chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta nel derby e in attesa della sfida europea contro il Barcellona, inciampa contro una Roma solida guidata da Ranieri. I nerazzurri partono forte, ma la Roma tiene botta e prende fiducia col passare dei minuti. Al 22’ Soulé, il più reattivo dopo una. Milanotoday.it - Inter, ora è crisi : anche la Roma affonda i nerazzurri Leggi su Milanotoday.it L’, chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta nel derby e in attesa della sfida europea contro il Barcellona, inciampa contro unasolida guidata da Ranieri. Ipartono forte, ma latiene botta e prende fiducia col passare dei minuti. Al 22’ Soulé, il più reattivo dopo una.

Tracollo Inter, anche la Roma passa a San Siro: 0-1, decide Soulè. È crisi nerazzurra - Milano, 27 aprile 2025 - L'Inter non sa più rialzarsi. Terza sconfitta di fila, seconda in campionato, per i nerazzurri fermati anche dalla Roma. E' bastato un gol in avvio di Matias Soulè per decidere la sfida di San Siro, con l'Inter che non è riuscita a trovare nemmeno il pari, mentre Ranieri, con il diciottesimi risultato utile, avvicina la Champions. Polemiche finali per un trattenuta di Ndicka su Bisseck, abbastanza netta: Fabbri contestato, ma ora il Napoli ha l'occasione per salire a più tre in caso di vittoria con il Torino. 🔗sport.quotidiano.net

Un gol di Soulé ha permesso alla Roma di vincere in casa dell'Inter che ora rischia di essere scavalcata dal Napoli in vetta alla classifica di Serie A.

Inter ko con la Roma: lo scudetto è più lontano. Cosa c’è dietro la crisi nerazzurra - Milano, 27 aprile 2025 - Carenza mentale, più che fisica, e l’Inter con la Roma cede il passo scudetto. Non che la pressione atletica sulle gambe nerazzurre possa essere banalizzata, ma bando ad alibi e giustificazioni. Il tricolore prende improvvisamente la via a sud verso il Vesuvio a svantaggio di una squadra, quella di Simone Inzaghi, che a metà ripresa ha il 75% del possesso palla contro la Roma, ma non riesce a rialzarsi da una crisi di risultati che arriva al terzo ko di fila, Coppa Italia annessa, una vittoria nelle ultime quattro di Serie A. 🔗sport.quotidiano.net

