Allevamenti arrivano i sostegni per la razza bovina Piemontese

Allevamenti di razze bovine autoctone ed il comparto del bovino da carne. Questi gli obiettivi alla base dell’apertura delle domande di aiuto relative al Contributo una tantum per razze bovine autoctone e ai sostegni per il comparto del bovino da carne, a causa di un aumento. Novaratoday.it - Allevamenti, arrivano i sostegni per la razza bovina Piemontese Leggi su Novaratoday.it Sostenere glidi razze bovine autoctone ed il comparto del bovino da carne. Questi gli obiettivi alla base dell’apertura delle domande di aiuto relative al Contributo una tantum per razze bovine autoctone e aiper il comparto del bovino da carne, a causa di un aumento.

Approfondimenti da altre fonti

Su questo argomento da altre fonti

Zootecnia, arriva il bando da 137mila euro per l’acquisto di animali riproduttori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Razza Piemontese, Coldiretti Cuneo: "Sostegni in arrivo" - Sostenere gli allevamenti di razze bovine autoctone e il comparto del bovino da carne, a causa di un aumento generalizzato dei costi di produzione per gli allevatori, la diminuzione delle superfici di ... 🔗targatocn.it

Contributo una tantum per le razze bovine autoctone, dal 15 maggio le domande - I vertici provinciali di Coldiretti: "Un sostegno importante per il nostro comparto zootecnico che rappresenta un grande patrimonio da tutelare" ... 🔗cuneodice.it

Razze autoctone, in Toscana bando pluriennale per gli allevatori - Più risorse e sostegno agli allevatori ... per migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti con particolare riferimento a quelli di razze autoctone. Alcune infatti, benché geneticamente ... 🔗nove.firenze.it