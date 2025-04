L’Inter cade in casa contro la Roma ora il Napoli può ribaltare il campionato Ecco le 4 giornate che decideranno lo scudetto

contro il Milan, L’Inter cede ancora sul terreno di San Siro, questa volta in campionato. La sconfitta interna con la Roma (0-1, decisivo il gol di Soulé al 22?) fa tremare però se possibile ancora di più l’ambiente nerazzurro, perché rischia di pregiudicare la strada verso uno scudetto che sino a poche settimane fa pareva a portata di mano. Tutto è ancora aperto, ma stasera il Napoli può riprendersi la testa del campionato. I partenopei ospitano stasera al Maradona il Torino, ostacolo non certo insormontabile per gli uomini di Antonio Conte, che a differenza delL’Inter non hanno altre «distrazioni» oltre al campionato e arrivano da tre successi su quattro partite giocate nell’ultimo mese (unico pareggio contro l’insidioso Bologna). Leggi su Open.online Dopo la dura sconfitta in semifinale di Coppa Italia nel derbyil Milan,cede ancora sul terreno di San Siro, questa volta in. La sconfitta interna con la(0-1, decisivo il gol di Soulé al 22?) fa tremare però se possibile ancora di più l’ambiente nerazzurro, perché rischia di pregiudicare la strada verso unoche sino a poche settimane fa pareva a portata di mano. Tutto è ancora aperto, ma stasera ilpuò riprendersi la testa del. I partenopei ospitano stasera al Maradona il Torino, ostacolo non certo insormontabile per gli uomini di Antonio Conte, che a differenza delnon hanno altre «distrazioni» oltre ale arrivano da tre successi su quattro partite giocate nell’ultimo mese (unico pareggiol’insidioso Bologna).

