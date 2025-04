Bologna piange Eddine 19 anni | aggredito e ucciso sotto gli occhi della fidanzata

Eddine Bader Essefi , morto la sera del 25 aprile in ospedale, dopo un' aggressione nel quartiere bolognese di Barca . Secondo quanto si apprende dai media locali il ragazzo venerdì sera si trovava con la fidanzata , quando sarebbe stato aggredito da due giovani, già identificati . Quanto al movente , ad oggi ancora sconosciuto,.

Eddine, morto a 19 anni a Bologna per aver urtato per sbaglio un passante. Due giovani indagati per il pestaggio - La Procura di Bologna ha indagato due persone, i due giovani che sarebbero venuti a contatto con Eddine Bader Essefi, il 19enne morto la sera del 25 aprile all’ospedale Maggiore dopo essere pestato in strada, fra via Buozzi e via Colombi. Per poter svolgere l’accertamento con le dovute garanzie, i due saranno avvisati dell’autopsia, che sarà conferita martedì mattina dal pm Andrea De Feis ad un medico legale. 🔗open.online

Bologna, Eddine Essefi morto a 19 anni: “Picchiato e investito con un motorino” - Bologna – Si fa sempre più nitido lo scenario di una morte violenta attorno al decesso di Eddine Essefi, il 19enne morto nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale Maggiore, dopo un soccorso d’urgenza nel quartiere Barca. In un primo momento si era ipotizzato un abuso di alcol, ma le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Bologna, hanno rapidamente escluso questa pista. Gli investigatori ora puntano sull’ipotesi di una colluttazione degenerata per futili motivi. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Bologna, finisce nel fosso con lo scooter: a 19 anni lotta per la vita - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Castel Guelfo, lungo via Larga, dove un giovane di 19 anni è rimasto ferito in modo critico. Il casco, la moto e una scarpa finita nel fosso raccontano la violenza dell’impatto. Il ragazzo è stato soccorso tempestivamente e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore, dove è ricoverato in condizioni gravissime. Maggiori aggiornamenti sulle sue condizioni sono attesi nelle prossime ore. 🔗thesocialpost.it

Bologna piange Eddine, 19 anni: aggredito e ucciso sotto gli occhi della fidanzata - Proseguono serrate le indagini per fare luce su quanto accaduto al 19enne Eddine Bader Essefi , morto la sera del 25 aprile in ospedale, dopo un’ aggressione ... 🔗msn.com

Bologna, Eddine Essefi muore a 19 anni: l’autopsia conferma il pestaggio - Buttato a terra e colpito ripetutamente. Quella che inizialmente poteva sembrare una banale lite tra giovani, si è rivelata invece una tragedia senza ritorno. Eddine Essefi, detto Bader, è morto a sol ... 🔗informazione.it

Bologna, Eddine Essefi picchiato a morte per strada. Aveva 19 anni. Indagine per omicidio - BOLOGNA – Avrebbe urtato un ragazzo incrociato per strada. O forse un commento, uno sguardo di troppo alla ragazza che era con lui. Per tutta risposta è stato buttato a terra. Erano in due, lo hanno p ... 🔗informazione.it