FOTO Atripalda in festa con La Domenica Sportiva | entusiasmo sport e comunità

Atripalda con la terza edizione de “La Domenica sportiva”, tra corse, partite di basket, pedalate e tanto entusiasmo. Un evento che ancora una volta ha saputo unire persone di tutte le età sotto un unico, grande filo conduttore: la passione per lo sport e la voglia di condividere momenti di gioia e partecipazione.L’Amministrazione Comunale – guidata dal sindaco, Paolo Spagnuolo – Esprime un sentito grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida manifestazione, contribuendo a creare un’atmosfera vibrante e carica di energia positiva. Un ringraziamento speciale va ai Vigili Urbani, all’ACM, alla Protezione Civile, alla Misericordia di Atripalda e a tutti i volontari che, con grande spirito di servizio, hanno garantito la sicurezza e il buon svolgimento delle attività. Anteprima24.it - FOTO/ Atripalda in festa con “La Domenica Sportiva”: entusiasmo, sport e comunità Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUna giornata indimenticabile ha animato le strade dicon la terza edizione de “La”, tra corse, partite di basket, pedalate e tanto. Un evento che ancora una volta ha saputo unire persone di tutte le età sotto un unico, grande filo conduttore: la passione per loe la voglia di condividere momenti di gioia e partecipazione.L’Amministrazione Comunale – guidata dal sindaco, Paolo Spagnuolo – Esprime un sentito grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida manizione, contribuendo a creare un’atmosfera vibrante e carica di energia positiva. Un ringraziamento speciale va ai Vigili Urbani, all’ACM, alla Protezione Civile, alla Misericordia die a tutti i volontari che, con grande spirito di servizio, hanno garantito la sicurezza e il buon svolgimento delle attività.

Ne parlano su altre fonti

Festa all’insegna degli amici a quattro zampe, successo per la CorriDog - Foto e video - LA MANIFESTAZIONE. Passione per gli animali - in primis i cani - e attenzione alla solidarietà. In tanti alla CorriDog per celebrare la ventesima Giornata Nazionale del Cane Guida. 🔗ecodibergamo.it

Scuola volano "Alexander Langer", domenica 2 marzo la festa di Carnevale - Domenica 2 marzo, dalle 16 alle 19, appuntamento alla scuola Volano "Alexander Langer" di via Fratelli Gigli con la festa di Carnevale. In programma giochi, musica, merenda, animazione e gran finale con la pentolaccia. Lunedì 24 e mercoledì 26 febbraio dalle 16 alle 18 si terrà invece il... 🔗livornotoday.it

Fiorentina Juve, i bianconeri hanno deciso con quale maglia scendere in campo in vista di domenica: ecco la scelta – FOTO - di Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve, i bianconeri hanno scelto la maglia con cui scenderanno in campo per domenica pomeriggio: ecco la decisione ufficiale La Juve ha scelto con quale maglia scendere in campo in vista della sfida contro la Fiorentina. La decisione ufficiale è stata resa nota dalla stessa società bianconera, che ha pubblicato un tweet sul proprio profilo X. ???? #FiorentinaJuve pic. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

FOTO/ Atripalda in festa con “La Domenica Sportiva”: entusiasmo, sport e comunità; Cosa fare nel weekend dal 25 al 27 aprile in Irpinia: sagre, feste, spettacoli; Sport, emozioni e memoria: Atripalda riunita per la terza edizione de La domenica sportiva; Atripalda si ritrova intorno al Focarone di San Sabino. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media