Pierpaolo Pretelli inviato dell’Isola dei Famosi 2025

dell’Isola dei Famosi non avrà soltanto una nuova conduttrice, Veronica Gentili, ma anche un nuovo inviato: Pierpaolo Pretelli.Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, da poco papà di Kian, il figlio avuto con Giulia Salemi, una nuova opportunità a Canale 5, dove tra l’altro – come vi abbiamo anticipato – è tra i volti su cui la rete potrebbe puntare per il genere game.Pretelli, in Honduras, avrà il compito di coordinare i naufraghi nelle varie prove, raccontare le loro gesta nelle strisce quotidiane e soprattutto ‘gestirli’ in loco durante le dirette con l’Italia, la Gentili e tutto il ‘cucuzzaro’.Si tratta del sesto inviato (su dieci edizioni) da quando il programma va in onda su Canale 5; prima di lui, Alvin, Stefano Bettarini, Stefano De Martino, Massimiliano Rosolino e, lo scorso anno, Elenoire Casalegno. Davidemaggio.it - Pierpaolo Pretelli inviato dell’Isola dei Famosi 2025 Leggi su Davidemaggio.it La 19° edizionedeinon avrà soltanto una nuova conduttrice, Veronica Gentili, ma anche un nuovo.Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, da poco papà di Kian, il figlio avuto con Giulia Salemi, una nuova opportunità a Canale 5, dove tra l’altro – come vi abbiamo anticipato – è tra i volti su cui la rete potrebbe puntare per il genere game., in Honduras, avrà il compito di coordinare i naufraghi nelle varie prove, raccontare le loro gesta nelle strisce quotidiane e soprattutto ‘gestirli’ in loco durante le dirette con l’Italia, la Gentili e tutto il ‘cucuzzaro’.Si tratta del sesto(su dieci edizioni) da quando il programma va in onda su Canale 5; prima di lui, Alvin, Stefano Bettarini, Stefano De Martino, Massimiliano Rosolino e, lo scorso anno, Elenoire Casalegno.

