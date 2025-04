Ascoli striscione fascista contro la fornaia del 25 aprile Ma il sindaco | “Vere vittime i poliziotti”

sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti si schiera con gli agenti di polizia che, in una manciata d'ore, hanno ripetutamente identificato una fornaia che aveva esposto uno striscione sul 25 aprile. "I poliziotti sono le vere vittime". Leggi su Fanpage.it IldiPiceno Marco Fioravanti si schiera con gli agenti di polizia che, in una manciata d'ore, hanno ripetutamente identificato unache aveva esposto unosul 25. "I poliziotti sono le vere".

Striscioni di minaccia contro la titolare del panificio ad Ascoli. Ricci: “Intimidazione fascista” - Ascoli, 27 aprile 2025 – Ad Ascoli Piceno si infiamma la polemica attorno al caso di Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", controllata due volte dalla polizia locale dopo aver esposto un lenzuolo con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" e ora vittima di striscioni che minacciano lei e la sua attività. Nella serata di sabato 26 aprile, a poca distanza dalla Questura, è comparso un primo striscione con la scritta "Ai forni", in cui era stata cancellata la parola "L'assalto", alludendo in modo ambiguo al nome del panificio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuovo striscione contro Lorenza Roiati: continua l’attacco alla fornaia antifascista di Ascoli - Un altro messaggio offensivo nella notte ad Ascoli Piceno, comune insignito della Medaglia d’oro al valor militare per l’attività Partigiana “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore“. Questa la nuova frase, vergata con vernice nera, apparsa su uno striscione affisso nella notte in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici di Ascoli Piceno.Si tratta del secondo striscione che prende di mira Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘L’assalto ai forni‘, dopo che la donna era stata sottoposta a controlli dalle forze dell’ordine per aver esposto un ... 🔗dayitalianews.com

Ascoli Piceno, striscione contro la fornaia antifascista: «Da quel negozio un tale fetore». Il Pd incalza il sindaco: «Non resti in silenzio» - Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista Lorenza Roiati, la fornaia che la mattina del 25 aprile ha affisso fuori dal suo panificio «L’assalto ai forni», ad Ascoli Piceno, uno striscione con la scritta «Buono come il pane, bello come l’antifascismo». Per quel gesto, simbolico e pacifico, la donna è stata avvicinata dalla polizia di Stato e identificata. «Di fronte alla solidarietà che mi è arrivata da tutta Italia, il silenzio della mia città è stato raggelante», confessa Roiati in un’intervista a Repubblica. 🔗open.online

