Successo travolgente al Coco Disco Spoleto: "Nostalgia 80-90" fa il pieno di emozioni e ascolti su PrimantennaFm

Ancora una serata da incorniciare quella andata in scena ieri aldicon l’appuntamento “80-90”, evento che ha riportato il pubblico nella magica atmosfera delle hit che hanno segnato due decenni indimenticabili. Un evento che ha riscosso un grandenon solo in pista, ma anche in radio, conrecord su, sempre più punto di riferimento per chi ama la musica senza tempo.La serata ha visto protagoniste le sonorità intramontabili degli anni ’80 e ’90, decenni d’oro per la musica internazionale e italiana. Brani che hanno fatto ballare, emozionare e sognare intere generazioni, riportati in auge in una location d’eccezione come, città dal fascino unico, capace di unire storia, arte e cultura in uno scenario mozzafiato.Complice l’atmosfera suggestiva dele la magia senza tempo delle note di quegli anni, il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo la pista e animando la notte spoletina.