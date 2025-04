Musica maestro l' estate dell' entroterra è sulle note musicali di Verucchio Music Festival

Verucchio Music Festival", promosso dal Comune di Verucchio con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, animerà anche quest’anno il centro storico del suggestivo borgo romagnolo, con gli appuntamenti “live” ospitati come di consueto in piazza Battaglini. Riminitoday.it - "Musica maestro", l'estate dell'entroterra è sulle note musicali di "Verucchio Music Festival" Leggi su Riminitoday.it La 41° edizione del "", promosso dal Comune dicon la direzione artistica curata da Ponderosa& Art, animerà anche quest’anno il centro storico del suggestivo borgo romagnolo, con gli appuntamenti “live” ospitati come di consueto in piazza Battaglini.

Se ne parla anche su altri siti

Tony Boy "sconvolge" con la musica rap l'estate dell'Arena della Regina - Dopo il successo del suo primo tour dei club interamente sold out, Tony Boy - tra gli artisti più interessanti degli ultimi anni, capace di attirare l’attenzione del panorama rap italiano grazie alla sua versatilità e originalità, con un uso unico del linguaggio, sempre autentico su ogni tipo di... 🔗riminitoday.it

Fabri Fibra "sconvolge" con la musica rap l'estate dell'Arena della Regina - Dopo il successo segnato dal ritorno discografico con l’album “Caos” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è pronto per tornare sul palco per un tour che prenderà il via il prossimo 7 luglio da Roma per poi proseguire durante l’estate in giro per tutta l’Italia facendo... 🔗riminitoday.it

"Musica Maestro", le note dell'orchestra d’archi “L’Oro del Reno” incanta il Salone Snaporaz - Dopo il successo dei primi due concerti, Cattolica torna ad ospitare un nuovo grande appuntamento della rassegna “Musica per la Regina”. “Virtuosismi di fine ‘800 & Rubrica Marconi 150°” è il titolo del concerto che questo sabato 15 febbraio alle ore 17:00, vedrà salire sul palco del Salone... 🔗riminitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Musica maestro, l'estate dell'entroterra è sulle note musicali di Verucchio Music Festival; ‘Musica, Maestro!’, i big. Da Carofiglio a Tognazzi: Parole e note d’autore; MUSICA MAESTRO 2025, NEL SEGNO DELLA MEMORIA E DELLA CULTURA; “Ma che musica…maestro!. Alla scuola dell’Infanzia dell’I.C. “G. Toniolo” di Pieve di Soligo le emozioni prendono il ritmo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media