Finale al Del Conero Ancona-Castelfidardo 0-4 | disfatta dei dorici nel derby puniti con un poker - LA CRONACA

Finale. Ancona-Castelfidardo 0-4Minuto 90: Si giocherà per altri due minutiMinuto 88: Ultimo avvicendamento per gli ospiti, con Marzuolo che rileva GambiniMinuto 82: In campo per il Castelfidardo Ausili e Madonna al posto di Nanapere e MorgantiMinuto 76. Anconatoday.it - Finale al "Del Conero", Ancona-Castelfidardo 0-4: disfatta dei dorici nel derby, puniti con un poker - LA CRONACA Leggi su Anconatoday.it MINUTO 92: FISCHIO0-4Minuto 90: Si giocherà per altri due minutiMinuto 88: Ultimo avvicendamento per gli ospiti, con Marzuolo che rileva GambiniMinuto 82: In campo per ilAusili e Madonna al posto di Nanapere e MorgantiMinuto 76.

Approfondimenti da altre fonti

Finale al "Del Conero", Ancona-Teramo 0-2: D'Egidio e Touré beffano i dorici nel recupero - LA CRONACA - MINUTO 96: FISCHIO FINALE. ANCONA-TERAMO 0-2 Micidiale contropiede degli abruzzesi, finalizzato da Touré che solo davanti a Laukzemis non sbaglia Minuto 95: TOURE' RADDOPPIA NELL'ULTIMA AZIONE DI GARA. ANCONA-TERAMO 0-2 Touré viene lasciato libero di avanzare sul versante destro, cross... 🔗anconatoday.it

Finale al "Del Conero". Serie D, Ancona-Atletico Ascoli 0-2: dorici battuti e fischiati. LA CRONACA - Minuto 94: FINISCE QUI. ANCONA-ATLETICO ASCOLI 0-2 Minuto 92: Quarto cambio Atletico, Baraboglia per Vechiarello Minuto 90: Concessi quattro minuti di recupero Palla persa in fase di costruzione dai biancorossi e recuperata da Coquin: tiro del 17 bianconero maldestramente respinto da... 🔗anconatoday.it

Serie D, finale al "Del Conero": Ancona-Samb 2-2. Derby pari nel segno dei bomber Eusepi e Martiniello. LA CRONACA - Minuto 96: FINISCE QUI! ANCONA-SAMB 2-2 Minuto 95: Gadda sostituisce Martiniello inserendo Sare Minuto 95: BELCASTRO! Pescato in area da un cross di Azurunwa, il dieci biancorosso stacca di testa e manda la palla fuori di un soffio Cross basso a centro area dal versante destro operato da... 🔗anconatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie D Ancona-Castelfidardo | saluti al Del Conero nel derby con la Nord ancora vuota - LA DIRETTA; Ancona-Castelfidardo | Ultima Sfida al Del Conero tra Contestazioni e Sogni Playoff; Ancona-Castelfidardo in streaming e in tv: dove vedere la partita. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ancona-Castelfidardo: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Ancona-Castelfidardo di Domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D ... 🔗calciomagazine.net

Ancona-Castelfidardo: tensione e incertezza per l'ultima in casa - L'Ancona affronta il Castelfidardo tra polemiche e tensioni, cercando di difendere il quinto posto per i playoff. 🔗msn.com

Ancona, verso l'ultima al "Del Conero". Mister Gadda: «Grazie a chi ci ha aiutato, capito e sostenuto» - Il tecnico dei biancorossi non parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia, ma affida ai social il suo pensiero: «Domenica sarà una partita particolare e non so quanti di noi avranno poi la ... 🔗anconatoday.it