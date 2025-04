Si ricorda Antonio Gramsci? Vietate bandiere e drappi rossi L’inedito caso al Cimitero Acattolico di Roma

bandiere, né drappi. La circostanza a dir poco anomala se non incredibile di non poter esporre niente di rosso alla commemorazione sulla tomba di Antonio Gramsci è avvenuta oggi, come denunciano i dirigenti di Rifondazione Comunista. Intellettuale, fondatore del Pci, antifascista, Gramsci – come sanno tutti – è morto dopo undici anni di sofferenze nelle prigioni fasciste, il 27 aprile 1937. E proprio oggi delegazioni di vari partiti (anche Sinistra Italia e Pd tra gli altri) hanno voluto rendergli omaggio al Cimitero Acattolico di Roma, dov'è sepolto. Ma, secondo il racconto di Giovanni Barbera (che fa parte della direzione nazionale di Rifondazione), la direttrice ha vietato "perfino l'uso di un semplice drappo rosso, senza scritte né simboli" affermando che "il colore rosso sarebbe 'divisivo', rivelando così una visione faziosa e inaccettabile della storia".

