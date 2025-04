Juve Monza LIVE | bianconeri arrivati all’Allianz Stadium le formazioni ufficiali del match

Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve affronta il Monza nella 34ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta deludente contro il Parma per non perdere il treno Champions League.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEJuve Monza 0-0 LIVE: sintesi e moviolaAggiornamenti dalle 18.00Migliore in campo JuveAl termine del matchJuve Monza 0-0: risultato e tabellinoJuventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor. A disp. Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi, Alberto Costa, Mbangula, Douglas Luiz, Adzic, Weah, Conceicao. Juventusnews24.com - Juve Monza LIVE: bianconeri arrivati all’Allianz Stadium, le formazioni ufficiali del match Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425(inviato) – Laaffronta ilnella 34ª giornata di Serie A. Ivogliono rialzarsi dopo la sconfitta deludente contro il Parma per non perdere il treno Champions League.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti dalle 18.00Migliore in campoAl termine del0-0: risultato e tabellinontus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor. A disp. Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi, Alberto Costa, Mbangula, Douglas Luiz, Adzic, Weah, Conceicao.

