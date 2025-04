Ranieri a Dazn | Siamo venuti a San Siro con grande determinazione! Vittoria dedicata ai nostri tifosi! Rimanere in panchina? Ho già consegnato il tesserino…

Ranieri a Dazn: «Siamo venuti a San Siro con grande determinazione! Vittoria dedicata ai nostri tifosi! Rimanere in panchina? Ho già consegnato il tesserino.» Le parole del tecnico giallorossoCosi Ranieri ai microfoni di Dazn nel post gara di Inter Roma:SULLA PARTITA- «Questa Vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi, ci tenevamo tantissimo a farli sentire orgogliosi. Siamo venuti qui con grande determinazione, l’avevo chiesto ai miei ragazzi. Fisicamente stiamo bene, nella prima mezz’ora Siamo stati belli. Giocavamo contro l’Inter, che ci ha preso le misure, ma noi Siamo stati diligenti nel capire le situazioni che volevano costruire. Anche a Udine giocammo in questa maniera, facendo molto bene. Gli ho fatto vedere quella partita, dicendogli che dovevamo ripercorrerla. I ragazzi hanno fatto molto bene. Internews24.com - Ranieri a Dazn: «Siamo venuti a San Siro con grande determinazione! Vittoria dedicata ai nostri tifosi! Rimanere in panchina? Ho già consegnato il tesserino…» Leggi su Internews24.com : «a Sanconaiin? Ho giàil tesserino.» Le parole del tecnico giallorossoCosiai microfoni dinel post gara di Inter Roma:SULLA PARTITA- «Questala dedichiamo ai, ci tenevamo tantissimo a farli sentire orgogliosi.qui con, l’avevo chiesto ai miei ragazzi. Fisicamente stiamo bene, nella prima mezz’orastati belli. Giocavamo contro l’Inter, che ci ha preso le misure, ma noistati diligenti nel capire le situazioni che volevano costruire. Anche a Udine giocammo in questa maniera, facendo molto bene. Gli ho fatto vedere quella partita, dicendogli che dovevamo ripercorrerla. I ragazzi hanno fatto molto bene.

Ne parlano su altre fonti

El Shaarawy a DAZN: «Sappiamo la forza della Juve. Ci aspettano otto finali, siamo pronti. Su Ranieri…» - di Redazione JuventusNews24El Shaarawy a DAZN: le parole dell’esterno della Roma prima del big match dell’Olimpico contro la Juve Prima di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A, anche El Shaarawy ha parlato a DAZN. Le sue dichiarazioni. RIMONTA – «Non mi sarei immaginato un recupero così importante. Da quando è arrivato Ranieri abbiamo pensato una gara alla volta, con grande fame di ribaltare la stagione e siamo arrivati fino a questo punto. 🔗juventusnews24.com

Bisseck a Dazn: «Contento per il gol, a volte nel secondo tempo siamo stanchi». Poi manda un messaggio al Bayern Monaco - di RedazioneIl difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari in campionato: le sue parole Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Cagliari, il difensore nerazzurro Yann Bisseck si è espresso così commentando l’importante successo ottenuto nel 32° turno di Serie A. QUANTO SONO CONTENTO DI QUESTA PARTITA? – «Ho preso un po’ di tempo per me per fare ancora gol, allora sono molto contento. 🔗internews24.com

“Con mamma Eleonora Giorgi abbiamo abbandonato questa idea di tenerla per forza con noi, ci siamo venuti a patti”: le parole del figlio Andrea Rizzoli - Tra le ultime partecipazioni televisive di Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi morta di tumore, c’è quella a “La Volta Buona” per presentare il libro legato all’esperienza vissuta con la mamma “Non ci sono buone notizie. L’anno più bello di mia madre, nonostante tutto“. Le parole di Rizzoli risuonano ancora più toccanti oggi: “Ci sono giornate buone e altre meno, però la malattia ogni volta che il sole cala e risorge avanza di un passetto, noi cerchiamo di stare con lei il più possibile e di godercela il più possibile. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ranieri: Siamo venuti a Milano con l'intenzione di vincere. Contento per i tifosi; Mister Ranieri a Dazn: Vittoria per i nostri tifosi. La volevamo tanto; Inter-Roma 0-1, Ranieri: Dedichiamo la vittoria ai tifosi che non sono riusciti a venire. Nessun ripensamento sul ritiro; Inter-Roma diretta Serie A: segui la sfida di oggi tra scudetto e Champions. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mister Ranieri a Dazn: “Vittoria per i nostri tifosi. La volevamo tanto” - Mister #Ranieri a Dazn: “Vittoria dedicata ai nostri tifosi che non sono potuti essere con noi, siamo venuti qui con […] ... 🔗insideroma.com

Ranieri: “Vittoria per i tifosi. Siamo venuti qui per vincere e ne siamo orgogliosi” - Le sue parole: "Ci tenevamo a farli sentire orgogliosi. La prima mezz’ora è stata molto bella. Loro sono stati bravi e noi lo siamo stati a prendere le misure e a chiuderli” ... 🔗forzaroma.info

Ranieri: «Roma è venuta a San Siro per vincere. Futuro? Non cambio idea!» - Claudio Ranieri si è pronunciato al termine di Inter-Roma, sfida vinta dai giallorossi con il punteggio di 1-0. Di seguito il suo commento. LE - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it