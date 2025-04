Mancate celebrazioni della Liberazione a Pennabilli Gnassi Pd | Nessuno può oscurare il 25 aprile

Nessuno può oscurare il 25 aprile. È una Festa Nazionale. Nessun atto, atteggiamento, decisione di chiunque potrà togliere all’Italia, ai suoi Comuni la Festa della Liberazione e della Resistenza. Da queste nacque ed esiste l’Italia libera, democratica, antifascista. Fu la lotta della Resistenza. Riminitoday.it - Mancate celebrazioni della Liberazione a Pennabilli, Gnassi (Pd): "Nessuno può oscurare il 25 aprile" Leggi su Riminitoday.it puòil 25. È una Festa Nazionale. Nessun atto, atteggiamento, decisione di chiunque potrà togliere all’Italia, ai suoi Comuni la FestaResistenza. Da queste nacque ed esiste l’Italia libera, democratica, antifascista. Fu la lottaResistenza.

