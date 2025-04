Conceicao | Penso al lavoro poi si vedrà Anche io ho i miei pensieri sul futuro

Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Conceicao: “Penso al lavoro, poi si vedrà. Anche io ho i miei pensieri sul futuro” Leggi su Pianetamilan.it Sergio, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025

