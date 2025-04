Fiorentina-Empoli le pagelle di CM | Mandragora e Adli scintillanti Goglichidze croce e delizia

Fiorentina-Empoli 2-1 Fiorentina De Gea 6: risponde presente quando chiamato in causa. Quella di Fazzini è una fucilata difficilmente parab. Leggi su Calciomercato.com 2-1De Gea 6: risponde presente quando chiamato in causa. Quella di Fazzini è una fucilata difficilmente parab.

Cosa riportano altre fonti

Fiorentina, le pagelle di CM: Fagioli si fa rimpiangere, Mandragora solo gol belli, Gudmundsson ha ingranato - De Gea 6: spettatore non pagante di una serata magica Pongracic 7: il povero Nico Gonzalez non riesce mai a saltarlo. Preciso e puntuale Pablo Marì... 🔗calciomercato.com

Fiorentina-Celje, le pagelle di CM: mese da sogno per Mandragora, Kean c'è sempre, Gudmundsson un fantasma - FIORENTINA De Gea 6,5: indipendentemente dalla forza dell`avversario, sulle qualificazioni della Fiorentina ci sono sempre i suoi guantoni. St... 🔗calciomercato.com

Atalanta-Lazio, le pagelle di CM: Retegui ancora a secco, Isaksen decisivo - Atalanta-Lazio 0-1 ATALANTA Carnesecchi 6,5: dice no a Dia alla mezzora, e poi a inizio ripresa a Dele-Bashiru dalla distanza. Salva anche su Pe... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina-Empoli, le pagelle di CM: Mandragora e Adli scintillanti, Goglichidze croce e delizia; Fiorentina-Empoli 2-1, pagelle e tabellino: Adli e magia di Mandragora, viola attaccati al treno Champions; Riecco Adli e Mandragora non si ferma più: il derby toscano è viola; Fiorentina-Empoli 2-1, le pagelle: Adli si riscopre prezioso, Mandragora trascinatore, ok Gud. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorentina-Empoli, le pagelle di CM: Mandragora e Adli scintillanti, Goglichidze croce e delizia - FIORENTINA-EMPOLI 2-1 FIORENTINA De Gea 6: risponde presente quando chiamato in causa. Quella di Fazzini è una fucilata difficilmente parabile. Pongracic 6: conti. 🔗calciomercato.com

Fiorentina-Empoli 2-1 pagelle: non esiste solo Kean, Adli fa tutto, Mandragora magia da Nazionale - Serie A 2024-25, 34a giornata, Fiorentina-Empoli, 2-1, i top e flop: Adli migliore in campo con gol e assist, dopo aver sbloccato la gara al 7'. Mandragora rovesciata incredibile in area al 25'. 🔗sport.virgilio.it

Fiorentina-Empoli 2-1, Yacine Adli e Mandragora regalano ai viola il derby dell'Arno: Fazzini non basta. Palladino sogna il 4° posto - SERIE A - La Fiorentina si aggiudica il Derby dell'Arno grazie ai gol di Yacine Adli e Mandragora. I viola non convincono a pieno ma inseguono la qualificazione ... 🔗eurosport.it