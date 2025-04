Bus sulla strada parco | parte la nuova linea Tua V1 - La Verde | orari e semafori attivi

nuova linea di trasporto pubblico che attraverserà la strada parco denominata "V1 La Verde" di Tua. A partire dalle 6.25 del 28 aprile inizieranno infatti le corse che collegano piazza della Repubblica a Pescara con l'area hub del pala congressi a Montesilvano zona. Ilpescara.it - Bus sulla strada parco: parte la nuova linea Tua "V1 - La Verde": orari e semafori attivi Leggi su Ilpescara.it Tutto pronto per l'avvio delladi trasporto pubblico che attraverserà ladenominata "V1 La" di Tua. A partire dalle 6.25 del 28 aprile inizieranno infatti le corse che collegano piazza della Repubblica a Pescara con l'area hub del pala congressi a Montesilvano zona.

Approfondimenti da altre fonti

"Non ci sono i titoli autorizzativi per far passare i bus sulla strada parco": il comitato invia una diffida stragiudiziale - Una diffida stragiudiziale “agli enti di indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze a non disporre, neppure provvisoriamente (…), il transito degli autobus all’interno della Strada parco” dato che allo stato attuale vi sarebbero ragioni di illegittimità sia in termini autorizzativi e quindi... 🔗ilpescara.it

"Bus elettrici sulla strada parco...a partire da marzo": niente più filobus? Nel frattempo spesi 32 milioni di euro - Il rebus della filovia sulla strada parco con una storia cominciata nel 1988 e non ancora conclusa. Tra burocrazia, variazioni del progetto originario e ostacoli giuridici, a distanza di così tanti anni la città di Pescara non ha ancora il suo mezzo sostenibile. Ci sarà il lieto fine? Dipende dai... 🔗ilpescara.it

"Rischi per la sicurezza e l'incolumità": per i bus elettrici sulla Strada parco arriva la diffida dei sindacati - Un incontro urgente con Regione, Tua, sindaci di Pescara e Montesilvano e comandanti della polizia locale delle due città “per la disamina di gravi problematiche riscontrate sulla sicurezza relative alla messa in esercizio dei bus elettrici sull’ex tracciato ferroviario”. A chiederlo... 🔗ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bus sulla strada parco: parte la nuova linea Tua V1 - La Verde: orari e semafori attivi; Bus sulla strada parco, da lunedì via al servizio; Alessandrini e Sola (M5s): 'No ai bus elettrici sulla strada parco. Sperpero di denaro pubblico e assenza di collaudo'; Strada parco, la svolta non arriva: bus elettrici ancora fermi. “Ma sono imminenti”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Strada Parco, M5S all’attacco: “Autobus elettrici senza autorizzazioni e in sicurezza precaria” - Alla vigilia dell'annunciata immissione in servizio di otto autobus elettrici sulla Strada Parco Erika Alessandrini e Paolo Sola hanno denunciato le gravi criticità procedurali ... 🔗laquilablog.it

Bus sulla Strada Parco, Tua incontra rappresentanze sindacali - Le procedure relative alla sicurezza per l'attivazione del servizio con i nuovi autobus elettrici lungo l'ex tracciato ferroviario sono state oggetto di un'approfondita analisi da parte di un gruppo d ... 🔗ansa.it

Bus elettrici sulla Strada Parco: per il M5S il fallimento della filovia - Un esercizio provvisorio che cela il totale fallimento del progetto della Filovia sulla Strada Parco. Così il M5S alla vigilia dell’entrata in funzione di bus elettrici sull’ex tracciato ferroviario. 🔗rete8.it