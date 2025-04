Liliana Segre insultata sui social dopo il 25 aprile a Pesaro | Sanguisuga ebrea

dopo la partecipato alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro, Liliana Segre è stata oggetto di insulti sulle pagine social del sindaco Andrea Biancani e della stessa città marchigiana. Superstite dell’Olocausto, Segre è stata definita (tra le altre cose), «la più nazista di tutte». Un utente ha scritto: «Vecchia, il popolo italiano non ti vuole». Un altro ha commentato: «Stanno facendo la raccolta differenziata». Tra gli insulti anche «Sanguisuga ebrea» e l’augurio: «Che il tuo Dio possa riabbracciarti presto». Parlando di «parole gravi che andrebbero perseguite dalla giustizia», Biancani ha replicato: «Pesaro è con lei e bene abbiamo fatto a darle la cittadinanza onoraria».Articolo completo: Liliana Segre insultata sui social dopo il 25 aprile a Pesaro: «Sanguisuga ebrea» dal blog Lettera43 Lettera43.it - Liliana Segre insultata sui social dopo il 25 aprile a Pesaro: «Sanguisuga ebrea» Leggi su Lettera43.it la partecipato alle celebrazioni del 25è stata oggetto di insulti sulle paginedel sindaco Andrea Biancani e della stessa città marchigiana. Superstite dell’Olocausto,è stata definita (tra le altre cose), «la più nazista di tutte». Un utente ha scritto: «Vecchia, il popolo italiano non ti vuole». Un altro ha commentato: «Stanno facendo la raccolta differenziata». Tra gli insulti anche «» e l’augurio: «Che il tuo Dio possa riabbracciarti presto». Parlando di «parole gravi che andrebbero perseguite dalla giustizia», Biancani ha replicato: «è con lei e bene abbiamo fatto a darle la cittadinanza onoraria».Articolo completo:suiil 25: «» dal blog Lettera43

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Liliana Segre, insulti choc sui social: “Lei è la più nazista di tutti” - Pesaro, 27 aprile 2025 – Tik Tok, ci sono insulti per te. Anzi per lei, la senatrice Liliana Segre, la bambina scampa ad Auschwitz, tra le ultime testimoni della ferocia nazista e della shoah. I fatti. Il Comune di Pesaro pubblica due video che documentano le recenti celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. Uno sul profilo del sindaco Biancani. Nel breve filmato si vede il sindaco che incontra la senatrice Liliana Segre, la quale arriva al monumento della Resistenza per le celebrazioni e sillaba a Biancani: “E’ la prima volta che trascorro il 25 aprile a Pesaro e non potevo mancare”. 🔗ilrestodelcarlino.it

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

A Gaza è genocidio: vorrei che, dopo l’ultimo attacco, lo scrivesse anche Liliana Segre - È genocidio, è sterminio, è olocausto. E a confermarlo è Liliana Segre, proprio con quel suo articolo sul Corriere il cui titolo diceva: “Perché non si può parlare di genocidio a Gaza”. Sollevò un polverone. Era il novembre 2024 e la soluzione finale dei palestinesi già lampante, per quanto camuffata dalla scusa degli ostaggi del 7 ottobre. Una scusa che per Netanyahu a braccetto con Trump ora pare più un fastidio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Il 25 aprile a Pesaro, Liliana Segre insultata sui social. Il sindaco Biancani: “Parole gravi”; Liliana Segre insultata sui social dopo il 25 aprile a Pesaro: «Sanguisuga ebrea»; Liliana Segre insultata sui social: il sindaco di Pesaro reagisce; Liliana Segre insultata sui social anche alla Spezia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Nazista", gli assurdi insulti social a Liliana Segre dopo il 25 aprile a Pesaro - Tra gli insulti sui social 'La più nazista di tutte', 'vecchia il popolo italiano non ti vuole', 'stanno facendo la raccolta differenziata'. 🔗notizie.tiscali.it

Liliana Segre, insulti choc sui social: “Lei è la più nazista di tutti” - Raffica di commenti folli su Tik Tok al video del 25 Aprile in città con migliaia di visualizzazioni. Biancani: “Ignobili, vergogna” ... 🔗msn.com

Liliana Segre al 25 Aprile di Pesaro, gli hater all’attacco. Biancani: «Insulti gravissimi, siete peggio delle bestie ma la città è con lei» - PESARO Si scatena l’odio social contro Liliana Segre sotto il video postato dal Comune che la riprende mentre partecipa alla cerimonia del 25 Aprile a Pesaro, la prima volta per la senatrice ... 🔗msn.com