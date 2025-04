Turisti e pellegrini in visita alla tomba di Carlo Acutis attivate le misure di sicurezza

Carlo Acutis, un considerevole numero di fedeli si sta recando. Perugiatoday.it - Turisti e pellegrini in visita alla tomba di Carlo Acutis, attivate le misure di sicurezza Leggi su Perugiatoday.it Il Comando dei Vigili del fuoco di Perugia è presente ad Assisi con un dispositivo di soccorso straordinario, in occasione delle celebrazioni legate al Giubileo degli Adolescenti.Nonostante il rinvio della canonizzazione del beato, un considerevole numero di fedeli si sta recando.

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia" - Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗iodonna.it

Re Carlo III e Camilla, oggi a Ravenna. Visita anche alla tomba di Dante - Si conclude oggi il viaggio di quattro giorni di Re Carlo III e della Regina Camilla. I sovrani britannici saranno a Ravenna dove visiteranno anche la tomba di Dante. In questa ultima tappa italiana, i reali italiani saranno accompagnati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e saranno impegnati a celebrare la cucina tradizionale e il patrimonio culturale locale. L’intervento di Re Carlo III in Parlamento e l’incontro col Papa Quella di ieri è stata una giornata ricca di incontri e momenti storici per il Re d’Inghilterra e la sua consorte. 🔗lapresse.it

Re Carlo e Camilla a Ravenna, oggi visita anche alla tomba di Dante. DIRETTA - Oggi ultima tappa del viaggio in Italia dei sovrani britannici. Carlo e Camilla a sorpresa sono stati anche da Papa Francesco. La visita, già in agenda ma poi annullata per le condizioni di salute del pontefice, è stata di carattere privato. È la prima udienza privata di Bergoglio dopo il ritorno in Vaticano dal Gemelli. Nella serata di ieri cena di gala al Quirinale 🔗tg24.sky.it

