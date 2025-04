Incendio al ghetto di Borgo Mezzanone a fuoco baracche e alloggi in muratura

Incendio di vaste proporzioni ha interessato l'area del ghetto di Borgo Mezzanone, ovvero la cosiddetta 'pista' che ospita, in media, un migliaio di braccianti africani.Le fiamme sono divampate intorno alle 14.30 e hanno interessato sette alloggi di fortuna, tra baracche e manufatti in. Foggiatoday.it - Incendio al ghetto di Borgo Mezzanone, a fuoco baracche e alloggi in muratura Leggi su Foggiatoday.it Undi vaste proporzioni ha interessato l'area deldi, ovvero la cosiddetta 'pista' che ospita, in media, un migliaio di braccianti africani.Le fiamme sono divampate intorno alle 14.30 e hanno interessato settedi fortuna, trae manufatti in.

Approfondimenti da altre fonti

Se ne parla anche su altri siti

Incendio al ghetto di Borgo Mezzanone, a fuoco baracche e alloggi in muratura; Incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone: distrutte sette baracche, paura tra i migranti; Rogo nel ghetto di Borgo Mezzanone, distrutte sette baracche; Migranti, incendio nella baraccopoli: tragedia sfiorata nel ghetto di Borgo Mezzanone. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone: distrutte sette baracche, paura tra i migranti - Un nuovo incendio ha colpito il ghetto di Borgo Mezzanone, tra Foggia e Manfredonia, nel pomeriggio del 27 aprile. Le ... 🔗immediato.net

FIAMME Manfredonia, incendio nell’ex pista di Borgo Mezzanone: distrutte una decina di baracche - MANFREDONIA (FOGGIA) - Paura oggi pomeriggio all'ex pista di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove un incendio ha distrutto alcune ... 🔗statoquotidiano.it

Incendio distrugge baracche migranti nel Foggiano, nessun ferito - Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all'interno dell'ex pista di borgo Mezzanone nel Foggiano dove risiedono abitualmente in baracche circa 1500 migranti di varie nazionalità. (ANSA) ... 🔗ansa.it